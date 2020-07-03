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Работала воспитателем детсада, но увлеклась керамикой. Белоруска рассказала, как нашла себя в творчестве
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Керамические свистульки – ее конек, а в руках кусок глины ловкими поглаживаниями превращается в традиционную белорусскую игрушку – коника.
Светлана Круглополова, руководитель образцовой студии керамики «Казачная гліна»:
Ответственный момент – правильно сделать отверстие для свистка. Ведь когда дипломированный воспитатель детского сада волей судьбы пришла работать в Центр творчества детей и молодежи, на первых порах ее изделия никак не хотели звучать. Но в итоге случайное знакомство с глиной оказалось любовью с первого взгляда. Начинала с руководителя кружка, сегодня возглавляет образцовую студию керамики.
Светлана Круглополова:
От творчества до этнографии, как выяснилось, один шаг. Светлана увлеклась исследованием традиционного ремесла.
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Работала воспитателем детсада, но увлеклась керамикой. Белоруска рассказала, как нашла себя в творчестве
Новости Беларуси. Керамические свистульки – ее конек, а в руках кусок глины ловкими поглаживаниями превращается в традиционную белорусскую игрушку – коника. ...
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