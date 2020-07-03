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Зачем окунать глиняную фигурку в молоко и в каких необычных техниках можно делать керамические игрушки?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. От творчества до этнографии один шаг. Светлана Круглополова увлеклась исследованием традиционного ремесла. Почерпнула у предков немало лайфхаков, как изготовить необычные фигурки из глины.
Например, чтобы сделать причудливые разводы на игрушке, ее просто надо окунуть в молоко и запечь. А для росписи пригодятся десятки стеков – палочек для нанесения рисунков.
В 2019 году на «Славянском базаре» Светлану отметили в номинации «Современная интерпретация традиционной игрушки». Жюри понравилась растительная роспись на керамике, выполненная акриловыми красками. Такая, скорее, характерна для бабушкиных сундуков, но мастер решила поэкспериментировать. Получилось свежо и современно.
Светлана Круглополова, руководитель образцовой студии керамики «Казачная гліна»:
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Зачем окунать глиняную фигурку в молоко и в каких необычных техниках можно делать керамические игрушки?
Новости Беларуси. От творчества до этнографии один шаг. Светлана Круглополова увлеклась исследованием традиционного ремесла. Почерпнула у предков немало...
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