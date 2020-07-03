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Зачем окунать глиняную фигурку в молоко и в каких необычных техниках можно делать керамические игрушки?

03.07.2020 11:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. От творчества до этнографии один шаг. Светлана Круглополова увлеклась исследованием традиционного ремесла. Почерпнула у предков немало лайфхаков, как изготовить необычные фигурки из глины.

Например, чтобы сделать причудливые разводы на игрушке, ее просто надо окунуть в молоко и запечь. А для росписи пригодятся десятки стеков – палочек для нанесения рисунков.

Краску делают из ржавого железа, коры дуба и ольхи, заливается всё это кипятком. Как разукрашивают яйца в стиле сопоцкинской писанки?

Зачем окунать глиняную фигурку в молоко и в каких необычных техниках можно делать керамические игрушки?

Зачем окунать глиняную фигурку в молоко и в каких необычных техниках можно делать керамические игрушки?

Глину использует в основном белорусскую, красную – она что ли ближе по духу. А о своем деле рассказывает с таким огнем в глазах, что мы не смогли не взять глину в руку. Первый урок с простого – с птички.  

Зачем окунать глиняную фигурку в молоко и в каких необычных техниках можно делать керамические игрушки?

Зачем окунать глиняную фигурку в молоко и в каких необычных техниках можно делать керамические игрушки?

В 2019 году на «Славянском базаре» Светлану отметили в номинации «Современная интерпретация традиционной игрушки». Жюри понравилась растительная роспись на керамике, выполненная акриловыми красками. Такая, скорее, характерна для бабушкиных сундуков, но мастер решила поэкспериментировать. Получилось свежо и современно.   

Зачем окунать глиняную фигурку в молоко и в каких необычных техниках можно делать керамические игрушки?

Светлана Круглополова, руководитель образцовой студии керамики «Казачная гліна»:  
Лучше всего лепится, когда есть какой-то творческий позыв. Если говорят, что вот конкурс и надо слепить то-то и то-то – очень тяжело работается. Или какой-то заказ. Заказали тебе слепить 10-20 подковок. И ты понимаешь, что это такая коммерческая сделка. Уже работа не творческая, уже идет просто, как на заводе у станка стоишь и работаешь, потому что где-то надо, может быть. А когда работаешь для души, получается все легко и просто.  

В планах у Светланы – научиться делать глиняные горшки и в целом посуду, в мечтах – купить большую муфельную печь.

Зачем окунать глиняную фигурку в молоко и в каких необычных техниках можно делать керамические игрушки?

Зачем окунать глиняную фигурку в молоко и в каких необычных техниках можно делать керамические игрушки?

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Люди в материале: Галина Буро, Светлана Круглополова

 
 
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Новости Беларуси. От творчества до этнографии один шаг. Светлана Круглополова увлеклась исследованием традиционного ремесла. Почерпнула у предков немало...
 
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