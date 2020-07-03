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Фейерверк в Минске на 3 июля. Во сколько и где смотреть

03.07.2020 11:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Фейерверк в Минске на 3 июля. Во сколько и где смотретьМинске на 3 июля. Во сколько и где смотреть" class="one-news__figure-img">

3 июля в 23:00 в Минске будет запущен праздничный фейерверк в честь Дня Независимости Республики Беларусь.

Небо над столицей будет раскрашено яркими залпами сразу с нескольких площадок: сквер «Старостинская Слобода», парк им. Я. Купалы, площадка у «Чижовка-Арены», парк Челюскинцев, Музейно-парковый комплекс «Победа», набережная в Дроздах, парк им. М. Павлова, парк им. Уго Чавеса.

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Теги: Минск
 
 
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3 июля в 23:00 в Минске будет запущен праздничный фейерверк в честь Дня Независимости Республики Беларусь. Небо над столицей будет раскрашено яркими залпами сразу с...
 
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