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Салют в Минске на 3 июля. Где и во сколько смотреть?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 3 июля в День Независимости Беларуси традиционно состоится салют. Он начнётся в 23:00.
В Минске фейерверк можно будет увидеть из восьми точек. Среди них парк Янки Купалы и место рядом со стелой «Минск – город-герой».
Также салюты минчане и гости столицы смогут посмотреть в сквере «Старостинская Слобода», в районе набережной водохранилища Дрозды, на площадке у «Чижовка-Арены». И ещё три точки в парках – Челюскинцев, Уго Чавеса и Павлова.
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Новости Беларуси. 3 июля в День Независимости Беларуси традиционно состоится салют. Он начнётся в 23:00. В Минске фейерверк можно будет увидеть из восьми точек....
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