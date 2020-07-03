В Шумилинском районе перевернулась маршрутка. Пострадали 12 человек

Источник материала: ОНТ

В Шумилинском районе Витебской области не менее 12 человек пострадали в результате ДТП с участием маршрутного такси. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение об аварии поступило 2 июля в 20 часов 40 минут. Авария произошла возле деревни Левши Шумилинского района. Согласно предварительным данным, водитель маршрутного такси Витебск – Полоцк не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

Сообщается, что в результате ДТП пострадали 12 из 14 пассажиров маршрутки. С травмами различной степени тяжести были госпитализированы 8 человек.

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