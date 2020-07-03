В Волковыске справил новоселье ЗАГС

Источник материала: Новости Волковыска

здание по ул. Советская, 22. Ранее здесь размещался Центр творчества детей и молодежи.

«Самое главное - это комфортные условия для работы сотрудников, а также организации торжественных мероприятий. Например, ранее торжественные регистрации браков проводились в районном Доме культуры, сейчас же есть красивый зал для этого. Появились также комнаты жениха и невесты, уютные кабинеты для специалистов, оборудованный согласно всем нормам архив», - рассказала начальник отдела записи актов гражданского состояния Волковысского райисполкома Елена Новацкая. Она подчеркнула, что создана в обновленном здании и безбарьерная среда. Рядом - удобная парковка для свадебных кортежей.

Торжественную церемонию открыл председатель Волковысского районного Совета депутатов Виталий Новицкий.

Директор ООО «Промстройкомплект» Андрей Кологрив передал символический ключ начальнику отдела ЗАГС Елене Новацкой.

Ремонт занял около полугода. Финансировались работы из средств районного бюджета, а также частично из денег, собранных на районных субботниках в 2019 и в 2020 годах.

ЗАГС занял первый этаж здания. Второй планируется сдать в аренду для предпринимателей, оказывающих сопутствующие услуги.







