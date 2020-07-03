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Гайдукевич: «Президент России и Президент Беларуси доказывали много раз, что они умеют договариваться в самых сложных обстоятельствах»

03.07.2020 13:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить суверенитет? Эти темы обсуждали в программе «В обстановке мира».

Олег Гайдукевич: «Ни одной «цветной революции» не было никогда без финансирования извне»

Гайдукевич: «Президент России и Президент Беларуси доказывали много раз, что они умеют договариваться в самых сложных обстоятельствах»

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:  
Для нас ещё один плюс – вот в такие ключевые моменты политические для страны всегда видно, кто есть враг, кто есть друг и кто искренне к нам относится.

Мы там говорим о тех недругах, которые говорят о нас? А я буду говорить о друзьях. Посмотрите на взвешенные заявления посла России, который находится здесь, в Минске. Посмотрите на взвешенные заявления многих других политиков в Европе, которые к нам хорошо относятся. У нас друзей не меньше везде, и в Российской Федерации в том числе.

Президент России и Президент Беларуси, наш лидер, доказывали много раз, что они умеют договариваться в самых сложных обстоятельствах. Поэтому к этому надо нормально относиться.

Люди в материале: Олег Гайдукевич

 
Теги: Минск
 
 
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Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить...
 
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