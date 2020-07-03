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СМИ: восемь полицейских погибли в перестрелке с преступниками на севере Индии
Источник материала: ОНТ
3 июля как минимум восемь полицейских были убиты и 12 ранены во время перестрелки с бандитами в штате Уттар-Прадеш (Индия). Об этом
Правоохранители и преступники устроили перестрелку в одной из деревень округа Канпур. Бандиты открыли огонь по 40 полицейским, которые прибыли для ареста главаря группировки. Против него возбуждено 60 дел.
Уточняется, что главаря банды зовут Викас Дубей. Его подчиненные перекрыли подъезд к деревне бетонными блоками. Когда полицейские расчистили дорогу, они попали под шквальный огонь. Гангстеры стреляли с крыш зданий.
Власти штата требуют незамедлительно провести операцию по обезвреживанию банды преступников.
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3 июля как минимум восемь полицейских были убиты и 12 ранены во время перестрелки с бандитами в штате Уттар-Прадеш (Индия). Об этом информирует ТАСС со ссылкой на The...
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