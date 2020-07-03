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Генеральный секретарь ООН передал поздравления белорусскому народу с Днём Независимости

03.07.2020 13:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес Президента Александра Лукашенко и белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Для каждого белоруса этот праздник наполнен особым смыслом». Президент поздравил соотечественников с Днём Независимости

Теплые слова народу Беларуси передал Генеральный секретарь ООН.

Генеральный секретарь ООН передал поздравления белорусскому народу с Днём Независимости

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН:
Участие вашей страны в работе Организации Объединенных Наций по всей международной повестке дня имеет чрезвычайно важное значение.

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Люди в материале: Антониу Гутерриш, Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес Президента Александра Лукашенко и белорусского народа, сообщили в программе...
 
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