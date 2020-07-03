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Гайдукевич: «Для меня хороших революций, вообще, не бывает. Я ни одной не знаю. Это переворот»
Источник материала: СТВ
Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить суверенитет? Эти темы обсуждали в программе
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Что мы называем революцией? Революция – это красивое слово, которое хорошие какие-то даже ассоциации вызывает. Хотя для меня, как политика, это моё личное мнение, хороших революций, вообще, не бывает. Я ни одной не знаю. Это переворот. Это переворот государственный, нелегитимный, который ничего и никакого отношения к конституции не имеет.
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Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить...
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