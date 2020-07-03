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Торжественный митинг в честь Дня Независимости прошел в Гродно

03.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Торжественный митинг в честь Дня Независимости прошел в Гродно

Митинг прошел у памятника воинам и партизанам, погибшим в Великую Отечественную войну

Неразрывно праздник 3 июля связан с историей страны, с героями, которые освобождали Беларусь, с потерями и победами, с горем и надеждой на мирное небо. И спустя десятилетия белорусы от мала до велика помнят эти важные вехи истории, чтят победителей. Возложить цветы к памятнику советским воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в городской парк Жилибера сегодня пришли руководство области и города, ветераны, представители силовых структур, трудовых коллективов, молодежь.

Торжественный митинг в честь Дня Независимости прошел в Гродно
Торжественный митинг в честь Дня Независимости прошел в Гродно
Торжественный митинг в честь Дня Независимости прошел в Гродно
Торжественный митинг в честь Дня Независимости прошел в Гродно
Торжественный митинг в честь Дня Независимости прошел в Гродно

Свои поздравления с Днем Независимости высказал жителям региона председатель облисполкома Владимир Кравцов.

Торжественный митинг в честь Дня Независимости прошел в Гродно

– Главный государственный праздник неразрывно связан с героическим прошлым нашего народа, – обратился Владимир Кравцов к присутствующим. – 76 лет назад ценой неисчислимых жертв мы отстояли свою свободу и право на самоопределение. В послевоенный период эстафету победителей подхватили их дети и внуки. Они сумели не только поднять страну из руин, но и повысить народное благосостояние. Ратный подвиг перерос в трудовой, раскрыв талантливых, неординарных и неравнодушных представителей самых разных профессий и возрастов, прославивших республику далеко за ее пределами.

Торжественный митинг в честь Дня Независимости прошел в Гродно

Торжественный митинг в честь Дня Независимости прошел в Гродно
Торжественный митинг в честь Дня Независимости прошел в Гродно
Торжественный митинг в честь Дня Независимости прошел в Гродно
Торжественный митинг в честь Дня Независимости прошел в Гродно
Торжественный митинг в честь Дня Независимости прошел в Гродно
Торжественный митинг в честь Дня Независимости прошел в Гродно
Торжественный митинг в честь Дня Независимости прошел в Гродно

Председатель облисполкома подчеркнул, что наступившая эпоха перемен внесла свои судьбоносные коррективы. Но важен другой определяющий факт: после обретения своей независимости Беларусь не допустила необдуманных действий, мы не совершили опрометчивых шагов. Страна избрала единственно верный, нацеленный на перспективу, путь многовекторного развития.

Торжественный митинг в честь Дня Независимости прошел в Гродно

– Он полностью соответствовал реалиям действительности, основывался на преемственности поколений, сохранении и преумножении национального достояния. Время доказало состоятельность такого выбора. Даже в условиях современных вызовов страна неуклонно следует намеченному курсу. Чтит память героев-освободителей, твердо отстаивает государственный суверенитет, нерушимость наших ценностных ориентиров, идеалов и принципов. Пусть лучшие национальные черты способствуют консолидации общих усилий для преодоления любых трудностей и сложностей, – сказал председатель облисполкома.

Торжественный митинг в честь Дня Независимости прошел в Гродно
Торжественный митинг в честь Дня Независимости прошел в Гродно
Торжественный митинг в честь Дня Независимости прошел в Гродно
Торжественный митинг в честь Дня Независимости прошел в Гродно
Торжественный митинг в честь Дня Независимости прошел в Гродно

Во время торжественного митинга Владимир Кравцов вручил «Знаки Почета» тем, чьи имена в этом году занесены в Книгу Славы Гродненской области. Это люди, которые внесли значительный вклад в развитие региона. В их числе сегодня – председатель СПК «Озеры» Гродненского района Александр Шишко и ветеран Великой Отечественной войны Лидия Житкевич.

Торжественный митинг в честь Дня Независимости прошел в Гродно
Торжественный митинг в честь Дня Независимости прошел в Гродно

– Гродненщина всегда выделялась высоким экономическим развитием, особенно в агропромышленном комплексе. Сегодня эти традиции сохраняются и передаются из поколения в поколение благодаря трудолюбивым людям, работающим на земле, – подчеркнул Владимир Кравцов. – У нас много других достижений. Нам есть, чем гордиться сегодня, есть перспективы для развития. Направлений много. Гродненщина – приграничная территория, что позволяет делать ставку на развитие туризма, логистики, расширение экспортных услуг.

Торжественный митинг в честь Дня Независимости прошел в Гродно

В регионе строится жилье, развивается социальная сфера, реализуются масштабные для страны и области инвестиционные проекты. На финишную прямую вышел самый значимый из них – строительство Белорусской атомной электростанции в Островце. Славу региону своими достижениями приносят спортсмены, деятели науки и культуры. 

Торжественный митинг в честь Дня Независимости прошел в Гродно
Торжественный митинг в честь Дня Независимости прошел в Гродно

«Жизнь показывает, что мы нашли верные ориентиры», – отметил председатель облисполкома.

Торжественный митинг в честь Дня Независимости прошел в Гродно

Анна РАДЮК
Фото: Артема ТУРЛАЯ

https://grodnonews.by/

 
 
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Митинг прошел у памятника воинам и партизанам, погибшим в Великую Отечественную войну Неразрывно праздник 3 июля связан с историей страны, с героями, которые...
 
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