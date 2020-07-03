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«В этот день чувствуешь, какую цену Беларусь заплатила за возможность быть процветающей» – известные белорусы о Дне Независимости
Источник материала: ОНТ
День рождения, освобождения, независимости, память о предках и гордость за страну и народ. Что этот праздник для каждого из нас? Корреспонденты ОНТ спросили у известных людей.
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«В этот день чувствуешь, какую цену Беларусь заплатила за возможность быть процветающей» – известные белорусы о Дне Независимости
День рождения, освобождения, независимости, память о предках и гордость за страну и народ. Что этот праздник для каждого из нас? Корреспонденты ОНТ спросили у...
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