«В этот день чувствуешь, какую цену Беларусь заплатила за возможность быть процветающей» – известные белорусы о Дне Независимости

Источник материала: ОНТ

День рождения, освобождения, независимости, память о предках и гордость за страну и народ. Что этот праздник для каждого из нас? Корреспонденты ОНТ спросили у известных людей.

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