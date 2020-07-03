Решение Кировского районного исполнительного комитета от 30 июня 2020 г. № 9-15 «О создании условий для проведения предвыборной агитации кандидатами в Президенты Республики Беларусь, а также для предвыборных собраний, организуемых избирателями»

Источник материала: Кировец

На основании части шестой статьи 24, статей 45, 45′ Избирательного кодекса Республики Беларусь, с целью создания равных возможностей свободного и всестороннего обсуждения предвыборных программ кандидатов в Президенты Республики Беларусь, Кировский районный исполнительный комитет (далее – райисполком) РЕШИЛ:

Определить по согласованию с Кировской районной комиссией по выборам Президента Республики Беларусь, с момента регистрации кандидатов в Президенты Республики Беларусь по 8 августа 2020 года включительно, места: для размещения агитационных печатных материалов с разрешения руководителей организаций:

помещения, в которых размещаются участковые комиссии по выборам Президента Республики Беларусь;

информационные стенды в зданиях Кировского райисполкома и сельских исполнительных комитетов, организаций торговли, учреждений культуры, образования, здравоохранения, других организаций района;

информационные тумбы в г.Кировске, установленные по улице Кирова;

для проведения встреч кандидатов в Президенты Республики Беларусь, их доверенных лиц с избирателями, а также для предвыборных собраний, организуемых избирателями:

в г.Кировске – зрительный зал районного Дома культуры, расположенный по адресу: г.Кировск, ул.Кирова, д.80А;

на территории сельсоветов:

Барчицкий сельский Дом культуры, расположенный по адресу: агрогородок Барчицы, ул. Садовая, д.16;

Боровицкий сельский Дом культуры, расположенный по адресу: агрогородок Боровица, ул. Центральная, д.20А;

Жиличский Дом культуры, расположенный по адресу: агрогородок Жиличи, ул. Мира, д.2;

Любоничский сельский Дом культуры, расположенный по адресу: агрогородок Любоничи, ул. Центральная, д.206;

Мышковичский сельский Дом культуры, расположенный по адресу: агрогородок Мышковичи, ул. Орловского, д.23;

Павловичский сельский Центр культуры, расположенный по адресу: агрогородок Павловичи, ул. Клубная, д.2;

Стайковский сельский клуб, расположенный по адресу: агрогородок Стайки, ул. Центральная, д.24;

для проведения в уведомительном порядке массовых мероприятий (собраний вне помещений, митингов, пикетирования), организуемых кандидатами в Президенты Республики Беларусь, их доверенными лицами, в целях осуществления предвыборной агитации:

стадион, расположенный по улице Мельникова города Кировска.

Установить, что организация встреч кандидатов в Президенты Республики Беларусь, а также предвыборные собрания, организуемые избирателями, массовые мероприятия, организуемые кандидатами в Президенты Республики Беларусь, их доверенными лицами, проводятся в соответствии с законодательством. Отделу внутренних дел Кировского райисполкома обеспечить охрану общественного порядка в помещениях, месте для проведения массовых мероприятий, определенных настоящим решением. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Кіравец», разместить на официальном интернет сайте Кировского райисполкома http://kirovsk.gov.by/. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя райисполкома Белявскую Т.И., начальника отдела внутренних дел райисполкома Шункевича А.В.

Председатель М.В.Гулый

Управляющий делами Е.А.Сакадынец