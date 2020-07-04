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В центре Минска открыли светомузыкальный фонтан

04.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь продолжает отмечать День независимости. Масштабные торжества весь день проходят в Минске, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Именно 3 июля 41-го года советские войска освободили город от захватчиков. Весь день в городе и по всей стране проходят праздничные и памятные мероприятия. Вечером на набережной Свислочи в центре Минска состоялась церемония открытия светомузыкального фонтана.

Сложную конструкцию монтировали не один месяц. Комплекс в форме прямоугольника растянулся на 90 метров, его ширина – 16 метров. Водную феерию образуют 200 струй, которые поднимаются на высоту до 30 метров. На фонтан можно транслировать различные рисунки с помощью проекторов и лазеров.

Кстати, разрабатывали концепт представители российского банка, они же финансировали строительные работы. Проект реализовали при поддержке минских властей. Фонтан обошелся в 2,5 миллиона долларов. Посмотреть на водное шоу прибыли тысячи минчан.

На набережную Свислочи прибыл и глава государства. Александр Лукашенко не раз отмечал, что этот фонтан станет самым красивым в Минске.

На этом торжества по случаю Дня независимости не закончились. В 23 часа над Минском и всеми областными центрами прогремел салют.



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Теги: Минск
 
 
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Сложную конструкцию монтировали не один месяц. Комплекс в форме прямоугольника растянулся на 90 метров, его ширина – 16 метров.
 
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