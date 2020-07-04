Cadillac на скорости влетел в дилерский центр и разбил 6 машин

Источник материала: Tut.by

В Сети опубликовали видео аварии, которая произошла в американском Майами (штат Флорида). Автомобиль марки Cadillac влетел на территорию дилерского центра, где повредил не менее шести автомобилей, сообщает Autonews .

На записи видно, как машина на высокой скорости пересекает Т-образный перекресток, подлетает на бордюре, а затем таранит ограждение дилерского центра. После этого Cadillac врезается в пикап, который по цепочке бьет еще несколько машин.

Прибывшие спасатели достали водителя из салона разбитого кадиллака и отвезли его в госпиталь. Сейчас он находится в стабильном состоянии. Всего в аварии пострадало шесть автомобилей, а общая сумма ущерба оценивается в 100 тыс. долларов.