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Cadillac на скорости влетел в дилерский центр и разбил 6 машин
Источник материала: Tut.by
В Сети
На записи видно, как машина на высокой скорости пересекает Т-образный перекресток, подлетает на бордюре, а затем таранит ограждение дилерского центра. После этого Cadillac врезается в пикап, который по цепочке бьет еще несколько машин.
Прибывшие спасатели достали водителя из салона разбитого кадиллака и отвезли его в госпиталь. Сейчас он находится в стабильном состоянии. Всего в аварии пострадало шесть автомобилей, а общая сумма ущерба оценивается в 100 тыс. долларов.
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Общая сумма ущерба оценивается в 100 тыс. долларов.
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