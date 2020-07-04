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Cadillac на скорости влетел в дилерский центр и разбил 6 машин

04.07.2020 16:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Сети опубликовали видео аварии, которая произошла в американском Майами (штат Флорида). Автомобиль марки Cadillac влетел на территорию дилерского центра, где повредил не менее шести автомобилей, сообщает Autonews.

На записи видно, как машина на высокой скорости пересекает Т-образный перекресток, подлетает на бордюре, а затем таранит ограждение дилерского центра. После этого Cadillac врезается в пикап, который по цепочке бьет еще несколько машин.

Прибывшие спасатели достали водителя из салона разбитого кадиллака и отвезли его в госпиталь. Сейчас он находится в стабильном состоянии. Всего в аварии пострадало шесть автомобилей, а общая сумма ущерба оценивается в 100 тыс. долларов.

 
 
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Общая сумма ущерба оценивается в 100 тыс. долларов.
 
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