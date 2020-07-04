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Верховная Рада отправила в отставку главу Нацбанка Украины
04.07.2020 17:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Новое время
Верховная Рада Украины поддержала отставку главы Национального банка Украины Якова Смолия.
Это решение поддержали 286 народных депутатов, пишет
Ходатайство об увольнении президент Владимир Зеленский внес в парламент 2 июня. Сам Смолий еще раз пожаловался на политическое давление с трибуны и отметил, что от него требовали краткосрочных решений, которые бы навредили Украине.
Напомним, что Смолий 1 июля
Кроме того, 2 июля парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
Правда, члены правления Нацбанка призвали президента, правительство и политиков дать возможность НБУ выполнять свои функции. Также в НБУ отметили, что уважают решение Смолия и разделяют его предостережения относительно политического давления, и добавили, что продолжат работу. Прокомментировали отставку Смолия и в Офисе президента. Там напомнили, что их безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины, и пообещали, что правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессионализма.
В свою очередь послы стран "Большой семерки" (G7) заявили, что отставка Смолия может представлять угрозу надежности реформ.
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Верховная Рада Украины поддержала отставку главы Национального банка Украины Якова Смолия.
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