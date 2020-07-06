ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Из-за массово отвергнутых подписей Цепкало перешёл к угрозам. Самое важное о выборах в Беларуси

06.07.2020 06:20 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Привет! Вы читаете нашу подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и максимально кратко передаем их, чтобы вы понимали, что к чему, ну и вообще.

Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех

Официально стартовал один из самых интригующих на данный момент этапов электоральной гонки: регистрация кандидатов в президенты. Документы в Центризбирком сумели подать семеро человек: это Александр Лукашенко, Виктор Бабарико, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, Валерий Цепкало и Сергей Черечень.

Но на предыдущей стадии – проверки подписей – из кампании исключили Цепкало: подписи за его выдвижение комиссии массово забраковали. Любопытно, что при этом ЦИК засчитал в пользу Канопацкой и Череченя больше подписей, чем они подали.

Цепкало это, само собой, разозлило. Вечером 5 июля он провел стрим, где сообщил, что его инициативная группа собирает все юридические данные в отношении тех, кто занимается манипуляцией с подписями. А затем начнутся обращения в суды, в том числе в Верховный суд и Международный суд по правам человека. Цепкало пригрозил раскрыть имена всех людей, занимающихся противоправной деятельностью. «Им вряд ли разрешат въезд в страны Евросоюза, в США, может быть, и в ряд других стран», – объявил экс-глава ПВТ.

Также во время стрима Валерий Цепкало сказал, что если ему откажут в регистрации кандидатом, то у него припасены другие варианты развития событий (но какие именно – пока загадка). В любом случае политик и его штаб отставать не намерены. Ранее Цепкало допускал объединение с кем-либо из его соперников.

Короткое включение рубрики «Шапито»

В Беларуси есть такая деревня Бабарики. Да, ее название чертовски похоже на фамилию экс-банкира Виктора Бабарико, который сейчас находится под стражей в СИЗО КГБ. Так вот, в деревне осталось лишь семеро местных жителей, пять из них – пенсионеры. Журналисты побывали в этом месте и выяснили: как бы комично это ни выглядело, но в Бабариках от выборов к выборам все неизменно голосуют за Александра Лукашенко. В этом году – тоже. Более полную историю читайте по ссылке.

Ключевые даты

Утверждение кандидатов в президенты пройдет с 5-14 июля. Сами выборы назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, по календарному плану, состоится с 4 по 8 августа.

Обложка: Telegram-канал «Ха-ха, я набрал 3%!»

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Привет! Вы читаете нашу подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Погоня со стрельбой в Волковыске: пьяный на Renault сбил и прокатил на капоте милиционера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.07.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика