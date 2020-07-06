Из-за массово отвергнутых подписей Цепкало перешёл к угрозам. Самое важное о выборах в Беларуси

Источник материала: KYKY

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Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех

Официально стартовал один из самых интригующих на данный момент этапов электоральной гонки: регистрация кандидатов в президенты. Документы в Центризбирком сумели подать семеро человек: это Александр Лукашенко, Виктор Бабарико, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, Валерий Цепкало и Сергей Черечень.

Но на предыдущей стадии – проверки подписей – из кампании исключили Цепкало: подписи за его выдвижение комиссии массово забраковали. Любопытно, что при этом ЦИК засчитал в пользу Канопацкой и Череченя больше подписей, чем они подали.

Цепкало это, само собой, разозлило. Вечером 5 июля он провел стрим, где сообщил , что его инициативная группа собирает все юридические данные в отношении тех, кто занимается манипуляцией с подписями. А затем начнутся обращения в суды, в том числе в Верховный суд и Международный суд по правам человека. Цепкало пригрозил раскрыть имена всех людей, занимающихся противоправной деятельностью. «Им вряд ли разрешат въезд в страны Евросоюза, в США, может быть, и в ряд других стран», – объявил экс-глава ПВТ.

Также во время стрима Валерий Цепкало сказал , что если ему откажут в регистрации кандидатом, то у него припасены другие варианты развития событий (но какие именно – пока загадка). В любом случае политик и его штаб отставать не намерены. Ранее Цепкало допускал объединение с кем-либо из его соперников.

Короткое включение рубрики «Шапито»

В Беларуси есть такая деревня Бабарики. Да, ее название чертовски похоже на фамилию экс-банкира Виктора Бабарико, который сейчас находится под стражей в СИЗО КГБ. Так вот, в деревне осталось лишь семеро местных жителей, пять из них – пенсионеры. Журналисты побывали в этом месте и выяснили: как бы комично это ни выглядело, но в Бабариках от выборов к выборам все неизменно голосуют за Александра Лукашенко. В этом году – тоже. Более полную историю читайте по ссылке .

Ключевые даты

Утверждение кандидатов в президенты пройдет с 5-14 июля. Сами выборы назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, по календарному плану, состоится с 4 по 8 августа.

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