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Из-за массово отвергнутых подписей Цепкало перешёл к угрозам. Самое важное о выборах в Беларуси
Источник материала: KYKY>
Привет! Вы читаете нашу подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и максимально кратко передаем их, чтобы вы понимали, что к чему, ну и вообще.
Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех
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Но на предыдущей стадии – проверки подписей – из кампании исключили Цепкало: подписи за его выдвижение комиссии массово забраковали. Любопытно, что при этом ЦИК засчитал в пользу Канопацкой и Череченя больше подписей, чем они подали.
Цепкало это, само собой, разозлило. Вечером 5 июля он провел стрим, где
Также во время стрима Валерий Цепкало
Короткое включение рубрики «Шапито»
В Беларуси есть такая деревня Бабарики. Да, ее название чертовски похоже на фамилию экс-банкира Виктора Бабарико, который сейчас находится под стражей в СИЗО КГБ. Так вот, в деревне осталось лишь семеро местных жителей, пять из них – пенсионеры. Журналисты побывали в этом месте и выяснили: как бы комично это ни выглядело, но в Бабариках от выборов к выборам все неизменно голосуют за Александра Лукашенко. В этом году – тоже. Более полную историю читайте по
Ключевые даты
Утверждение кандидатов в президенты пройдет с 5-14 июля. Сами выборы назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, по календарному плану, состоится с 4 по 8 августа.
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Привет! Вы читаете нашу подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и...
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