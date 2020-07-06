«В слезах пошла в психбольницу». Поборовшие компульсивное переедание - о приступах и лечении

Источник материала: Tut.by

Компульсивное переедание (КП) — расстройство пищевого поведения (или РПП), при котором у человека случаются приступы неконтролируемого потребления еды в больших количествах. При этом люди могут даже не испытывать чувство голода, а чувство насыщения пропадает совсем. Мы поговорили с девушками, которые смогли справиться с этим расстройством. Они рассказали, какими были приступы КП, как оно повлияло на их жизнь, и что помогло им выздороветь.