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«В слезах пошла в психбольницу». Поборовшие компульсивное переедание - о приступах и лечении

06.07.2020 10:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компульсивное переедание (КП) — расстройство пищевого поведения (или РПП), при котором у человека случаются приступы неконтролируемого потребления еды в больших количествах. При этом люди могут даже не испытывать чувство голода, а чувство насыщения пропадает совсем. Мы поговорили с девушками, которые смогли справиться с этим расстройством. Они рассказали, какими были приступы КП, как оно повлияло на их жизнь, и что помогло им выздороветь.

 
 
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