Звезда «Властелина колец» Элайджа Вуд записал обращение в поддержку семьи Бабарико

Источник материала: KYKY

Экс-банкир, претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико, а также его сын Эдуард по-прежнему находятся под стражей в СИЗО КГБ. Тем временем в их поддержку высказался американский актер Элайджа Вуд, записав видеообращение. Его показала девушка Эдуарда Александра Зверева в своем профиле в Instagram'е.

Зверева запостила видео, состоящее из двух частей: в первой части говорит она, а во второй – Вуд. Девушка рассказывает, что вечером зашла в директ Instagram'а – и получила «такое», что «не могла поверить глазам и ушам». Это и было обращение Элайджа. Александра отмечает, что для нее поддержка актера особенно ценна, ведь для ее молодого человека Эдуарда серия фильмов «Властелин колец», где Вуд исполнил роль хоббита Фродо, – «важный и теплый момент детства».

«Я подумала: блин, в каком восторге будут Эдик и Виктор Дмитриевич [Бабарико], когда они это [ролик от актера] увидят! – делится впечатлениями от видео Зверева. – Я очень надеюсь, что они увидят это скоро. Еще это же увидит и Маша [дочь Виктора]! <...> Я надеюсь, что Маша будет рада, и нам это позволит поверить в сказку в каком-то смысле».

В своем видео Элайджа передал привет Виктору и Эдуарду и отметил, что записать ролик со словами поддержки его попросили их друзья из Беларуси. Как объяснил Вуд, он начитан о ситуации с отцом и сыном Бабарико и надеется, что они остаются сильными, вскоре все-таки выйдут на свободу – и вся эта история с заключением останется для них в прошлом.