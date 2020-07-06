Умер легендарный Эннио Морриконе

Источник материала: Ежедневник

фото: retrodiskoteka.com

Одному из самых известных композиторов современности было 91 год.

Сообщается, что известный итальянский композитор скончался в клинике в Риме. Причиной смерти стали последствия падения – ранее Морриконе сломал бедро.

Эннио Морриконе – один из самых титулованных композиторов, получивших широкую известность благодаря музыке, написанной для голливудского кино. Он обладатель двух премий «Оскар» (за выдающиеся заслуги в кинематографе и за лучшую музыку к ленте «Омерзительная восьмёрка»), 9-кратный лауреат национальной кинопремии Италии «Давид ди Донателло» за лучшую музыку к фильму, трёхкратный лауреат премии «Золотой глобус», 6-кратный лауреат премии BAFTA и многих других.

Музыка сопровождала Морриконе с детства – его отец был джазовым трубачом. Эннио закончил римскую консерваторию, работал аранжировщиком. Первый настоящий успех пришел после сотрудничества с Серджо Леоне. Позже композитор и аранжировщик сотрудничал с Педро Альмодоваром, Романом Полански, Пьером-Паоло Пазолини, Брайаном Де Пальмой и другими. Он написал музыку к таким шедеврам, как "Однажды в Америке", "Неприкасаемые", "Новый кинотеатр "Парадизо".

Морриконе признался, что сам точно не помнит, сколько саундтреков он создал, но в среднем получается по одному в месяц.

27 дисков с записями его композиций по результатам продаж становились "золотыми", семь - "платиновыми". Морриконе является автором музыки к более чем 500 фильмам.

Музыкальный вкус Эннио Морриконе очень сложно точно описать. Его аранжировки всегда были очень разнообразны, в них можно услышать и классику, и джаз, и итальянский фольклор, и авангард, и даже рок-н-ролл.

Интересно, что группа «Metallica» начиная с конца 1980-х годов каждый концерт открывает композицией Морриконе The Ecstasy Of Gold из классического вестерна «Хороший, плохой, злой».