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«Ни к чему хорошему не ведет». Лукашенко высказался и милитаризации Восточной Европы

06.07.2020 12:32 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: sb.by

На церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава страны 6 июня президент затронул тему наращивания военной активности вблизи белорусских границ.

Александр Лукашенко назвал «сегодняшней реальностью» угрозу разрушения глобальной системы контроля над вооружениями, в том числе ядерными. Он констатировал, что столкновения геополитических интересов сверхдержав подогревают тлеющие и порождают новые локальные конфликты. При этом в мире не выработаны приемлемые и универсальные механизмы разрешения этих конфликтов.

"Очевидно, что милитаризация Восточной Европы и активизация военной деятельности, в том числе возле наших границ, ни к чему хорошему не ведет. Риски и вызовы в военной сфере растут, доверие между странами подрывается, и на этом фоне экономические, демографические, а также экологические проблемы будут обостряться", - цитирует Лукашенко Белта.

При этом президент подчеркнул, что Беларусь является активным участником процесса укрепления международной безопасности.

 
 
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На церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава страны 6 июня президент затронул тему наращивания военной активности вблизи...
 
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