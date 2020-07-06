В заключительный день 16-го тура футбольного чемпионата прошли три матча

Источник материала: ОНТ

В заключительный игровой день 16-го тура футбольного чемпионата прошли три матча.

Солигорский «Шахтёр» на выезде разгромил жодинское Торпедо – 4:1. Дублем отметился лидер атак горняков Виталий Лисакович, также по голу в составе победителей оформили полузащитники Игор Иванович и Дмитрий Подстрелов. «Шахтер» вышел на первое место в таблице. У команды столько же очков, сколько у БАТЭ (30), но по дополнительным показателям солигорская команда опережает клуб из Борисова.

Футболисты «Минска» не удержали победу над бобруйской «Белшиной» – 2:2. В Бресте «Рух» обыграл минское «Динамо» со счетом 1:0.

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