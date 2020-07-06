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NASA выпустит туалетную воду с ароматом космоса

06.07.2020 13:36 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: sphere.ecoruspace.me

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено начать производство туалетной воды.

Объявлен сбор средств через краудфандинговую платформу Kickstarter на производство туалетной воды. Как пишет Коммерсантъ,  дизайн флакона емкостью 120 мл и упаковка для Eau de Space уже разработаны.

Проект начинается не на пустом месте. Много лет назад NASA занялись разработкой запаха космоса, чтобы использовать его во время подготовки астронавтов к полетам. Формула аромата хранилась в тайне. Однако теперь решено ознакомить с ароматом не только космонавтов и пустить его в массовое производство.

По отзывам самих астронавтов, космос пахнет как «пережаренный стейк, малина и ром». С момента запуска сбора кампания получила уже более 330 тыс. долларов. Сбор продлится до середины августа.

 
 
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Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено начать производство туалетной воды.
 
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