NASA выпустит туалетную воду с ароматом космоса

Источник материала: Ежедневник

фото: sphere.ecoruspace.me

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено начать производство туалетной воды.

Объявлен сбор средств через краудфандинговую платформу Kickstarter на производство туалетной воды. Как пишет Коммерсант ъ, дизайн флакона емкостью 120 мл и упаковка для Eau de Space уже разработаны.

Проект начинается не на пустом месте. Много лет назад NASA занялись разработкой запаха космоса, чтобы использовать его во время подготовки астронавтов к полетам. Формула аромата хранилась в тайне. Однако теперь решено ознакомить с ароматом не только космонавтов и пустить его в массовое производство.

По отзывам самих астронавтов, космос пахнет как «пережаренный стейк, малина и ром». С момента запуска сбора кампания получила уже более 330 тыс. долларов. Сбор продлится до середины августа.