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NASA выпустит туалетную воду с ароматом космоса
06.07.2020 13:36 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: sphere.ecoruspace.me
Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено начать производство туалетной воды.
Объявлен сбор средств через краудфандинговую платформу Kickstarter на производство туалетной воды. Как пишет
Проект начинается не на пустом месте. Много лет назад NASA занялись разработкой запаха космоса, чтобы использовать его во время подготовки астронавтов к полетам. Формула аромата хранилась в тайне. Однако теперь решено ознакомить с ароматом не только космонавтов и пустить его в массовое производство.
По отзывам самих астронавтов, космос пахнет как «пережаренный стейк, малина и ром». С момента запуска сбора кампания получила уже более 330 тыс. долларов. Сбор продлится до середины августа.
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Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено начать производство туалетной воды.
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