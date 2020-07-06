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Опубликовано видео попадания молнии в 16-летнего российского вратаря

06.07.2020 14:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

5 июля российский футболист Иван Заборовский, выступающий за подмосковный клуб «Знамя Труда», оказался в реанимации после того, как в него попала молния. Сейчас опубликовано видео с моментом удара, а также подробности об инциденте и самочувствии парня.

Как сообщает канал Орехово-Зуевского городского округа «Аист», первым на помощь подоспел тренер Антон Басов, сделавший непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. 

Генеральный директор клуба ПФЛ Игорь Майоров сообщил, что скорая приехала через восемь минут, благодаря экстренной помощи потерявший сознание вратарь остался жив. Вечером Заборовский был переправлен на вертолете в Люберцы. 

Как отмечает «Аист», состояние футболиста стабильное, кардиограмма в норме, есть сильные ожоги на месте входа и выхода разряда молнии. Угрозы жизни, по словам врачей, нет. 

 
 
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