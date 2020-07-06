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Опубликовано видео попадания молнии в 16-летнего российского вратаря
Источник материала: Tut.by
5 июля российский футболист Иван Заборовский, выступающий за подмосковный клуб «Знамя Труда», оказался в реанимации после того, как в него
Как сообщает канал Орехово-Зуевского городского округа «Аист», первым на помощь подоспел тренер Антон Басов, сделавший непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.
Генеральный директор клуба ПФЛ Игорь Майоров сообщил, что скорая приехала через восемь минут, благодаря экстренной помощи потерявший сознание вратарь остался жив. Вечером Заборовский был переправлен на вертолете в Люберцы.
Как отмечает «Аист», состояние футболиста стабильное, кардиограмма в норме, есть сильные ожоги на месте входа и выхода разряда молнии. Угрозы жизни, по словам врачей, нет.
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«На сегодня его состояние стабильное».
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