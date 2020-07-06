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Президент пожаловал генеральские погоны офицерам

06.07.2020 14:08 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: belprauda.org

6 июля Александр Лукашенко во Дворце Независимости вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу.

Погоны генерал-майора получили командующий войсками Западного оперативного командования Виктор Гулевич, замминистра внутренних дел - командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, начальник управления КГБ по Минску и Минской области Дмитрий Реуцкий, начальник управления КГБ по Витебской области Олег Столярчук и начальник Института пограничной службы Сергей Жилинский, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства также вручил погоны генерал-майора юстиции начальнику управления Следственного комитета по Гродненской области Олегу Шандаровичу. Начальнику Гомельской таможни Феликсу Яшкову было присвоено звание государственного советника таможенной службы III ранга.

Кроме того, на церемонии чествовали и выпускников, окончивших военные учебные заведения с отличными показателями в учебе.

Президент защиту Родины трудной профессией и актуализировал задачи, которые стоят перед военными и правоохранителями.

 
Теги: Минск
 
 
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6 июля Александр Лукашенко во Дворце Независимости вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу.
 
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