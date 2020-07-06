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8 лет Myfin.by: поздравляем победителей конкурса!

06.07.2020 15:52 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Поздравляем победителей:

Наталья Жуковская и Юрий Светлович (пользователи Facebook),

Сергей Алексеенко и Ян Палазнік (ВКонтакте),

Никита Белый и Ульяна Шабловская (Хоткевич) (Ok.ru),

Лёля Лобан и @your_thuja_ (Instagram).

Напомним, что Myfin.by проводил конкурс к своему очередному Дню рождения. Участвовать в конкурсе могли подписчики портала в одной из соцсетей. Нужно было поставить лайк, написать поздравление в комментарии, отметив друга, и сделать репост.

Что это значит?

Выбор победителей сделан с помощью генератора случайных чисел. В ближайшее время мы свяжемся с победителями в личных сообщениях и сообщим им подробности о том, как и где они смогут получить свои подарки от Myfin.by.

Уважаемые читатели, подписчики и пользователи сайта, оставайтесь с Myfin.by, читайте новости и делитесь ими в соцсетях, ставьте лайки, пользуйтесь финансовой информацией и сервисами.

Источник: Myfin.by
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Спасибо всем участникам конкурса в соцсетях, посвященного Дню рождения Myfin.by! Ваши поздравления радовали нас всю неделю. Уже подведены итоги конкурса и теперь мы...
 
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