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8 лет Myfin.by: поздравляем победителей конкурса!
Источник материала: Myfin
Поздравляем победителей:
Наталья Жуковская и Юрий Светлович (пользователи Facebook),
Сергей Алексеенко и Ян Палазнік (ВКонтакте),
Никита Белый и Ульяна Шабловская (Хоткевич) (Ok.ru),
Лёля Лобан и @your_thuja_ (Instagram).
Напомним, что Myfin.by проводил конкурс к своему очередному Дню рождения. Участвовать в конкурсе могли подписчики портала в одной из соцсетей. Нужно было поставить лайк, написать поздравление в комментарии, отметив друга, и сделать репост.
Что это значит?
Выбор победителей сделан с помощью генератора случайных чисел. В ближайшее время мы свяжемся с победителями в личных сообщениях и сообщим им подробности о том, как и где они смогут получить свои подарки от Myfin.by.
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Источник: Myfin.by
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Спасибо всем участникам конкурса в соцсетях, посвященного Дню рождения Myfin.by! Ваши поздравления радовали нас всю неделю. Уже подведены итоги конкурса и теперь мы...
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