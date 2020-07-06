За рулем УАЗа, который в заносе влетел во встречное авто в Бобруйске и уехал, был бесправник

Источник материала: Tut.by

Задержан водитель УАЗа, который в Бобруйске днем 1 июля устроил ДТП и сбежал с места происшествия. В отношении мужчины составили 5 протоколов, сообщает УВД Могоблисполкома. Момент ДТП попал в объектив видеорегистратора.

Авария произошло на улице Орловского в Бобруйске в 15.40. Водитель УАЗа обгонял автобус, выехал на встречную полосу движения и врезался в Renault, за рулем которого был 36-летний водитель.

После столкновения водитель УАЗ скрылся с места ДТП. Он не пострадал, как и водитель Renault.

Беглеца нашли и задержали 4 июля. Им оказался 31-летний бобруйчанин. В отношении него составлено 5 протоколов за различные административные правонарушения, среди которых — совершение ДТП, оставление места ДТП, управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, отсутствие страховки и другие.