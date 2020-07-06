3 июля праздничные мероприятия прошли на центральной площади города и у Смолевичского водохранилища. Подробнее читайте на страницах «КС».
|
СМОЛЕВИЧЧИНА ОТПРАЗДНОВАЛА ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ
06.07.2020 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
3 июля праздничные мероприятия прошли на центральной площади города и у Смолевичского водохранилища. Подробнее читайте на страницах «КС».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 июля праздничные мероприятия прошли на центральной площади города и у Смолевичского водохранилища. Подробнее читайте на страницах «КС». Сообщение СМОЛЕВИЧЧИНА...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)