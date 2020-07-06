Беларусбанк снизил ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Сегодня ставка по кредиту в белорусских рублях на цели текущей деятельности (за исключением выплаты зарплаты), рефинансирование задолженности для субъектов МСБ, зарегистрированных и осуществляющих деятельность в городах-спутниках, составляет 4,75% годовых. Для остальных представителей малого и среднего бизнеса по стране в рамках продукта «Микро-Бизнес Оборот» процентная ставка – от 6,75% годовых, отметили в банке.

Что это означает?

Как сообщили в Беларусбанке, условия по кредитному продукту действительны по 15 сентября 2020 года включительно.

Для поддержки бизнес-инициатив и занятости предпринимателей Беларусбанк оказывает кредитную поддержку сектору МСБ. Для этого сегмента в банке действует специальная программа финансовой поддержки с самыми низкими ставками в целом по банковской системе. В рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса профинансировано более 6 500 проектов.