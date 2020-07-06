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Беларусбанк снизил ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса

06.07.2020 16:32 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Сегодня ставка по кредиту в белорусских рублях на цели текущей деятельности (за исключением выплаты зарплаты), рефинансирование задолженности для субъектов МСБ, зарегистрированных и осуществляющих деятельность в городах-спутниках, составляет 4,75% годовых. Для остальных представителей малого и среднего бизнеса по стране в рамках продукта «Микро-Бизнес Оборот» процентная ставка – от 6,75% годовых, отметили в банке.

Что это означает?

Как сообщили в Беларусбанке, условия по кредитному продукту действительны по 15 сентября 2020 года включительно.

Для поддержки бизнес-инициатив и занятости предпринимателей Беларусбанк оказывает кредитную поддержку сектору МСБ. Для этого сегмента в банке действует специальная программа финансовой поддержки с самыми низкими ставками в целом по банковской системе. В рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса профинансировано более 6 500 проектов.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют
 
 
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Беларусбанк для субъектов малого и среднего бизнеса снизил на 2% ставку по кредитному продукту Микро-Бизнес Оборот . Как сказано в сообщении банка, это сделано,...
 
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