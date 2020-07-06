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Уроженец Лошницы попал в руки наркоконтроля

06.07.2020 20:06 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Бери от жизни все. Этот принцип 18-летний житель Борисовского района понял слишком буквально. Что из этого вышло? Да ничего хорошего. Молодой человек попал в руки наркоконтроля. Юного уроженца Лошницы взяли со шприцем, внутри раствор  мефедрона. А уже дома у него нашли крупную партию марихуаны, которую тот продавал знакомым. 

Тем временем милиция продолжает мониторить  ситуацию с дикорастущими посевами мака и конопли. Зачастую молодые дилеры находят свое зелье именно на таких делянках. Подробности у Александра Камовича.

Встречу с бойцами наркоконтроля молодой дилер из Лошницы, видимо, предполагал. Но то, что его раскроют так скоро, стало неожиданностью. О том, что 18-летний парень приторговывает наркотиками, оперативникам было известно до спецопреации . Во время очередной вылазки торговца в городе его и задержали. Информация о его причастности к наркобизнесу подтвердилась:  у молодого парня нашли шприц с особо опасным психотропным веществом – мефедроном.

В Буда-Кошелевском районе и дилера искать не приходилось. Рядом с поселком Никольск расположилась плантация дикорастущей конопли. Впрочем, угоститься дарами природы никто не успел - на делянку вышли сотрудники наркоконтроля. А агрономы за рулем сельхозтехники растения скосили. Уничтожено свыше тонны зелья.  Напомним, антинаркотическая спецоперация стартовала в начале летнего сезона. Цель – исключить распространение наркосырья, найти и уничтожить посевы конопли или мака.

В милиции просят людей сообщать по телефону 102о местах, где растет мак или конопля. А также напоминают, что выращивание таких растений, даже без цели сбыта наказывается штрафом, а за возделывание незаконных культур с целью продажи  грозит уголовная ответственность. 

 
 
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Бери от жизни все. Этот принцип 18-летний житель Борисовского района понял слишком буквально. Что из этого вышло? Да ничего хорошего. Молодой человек попал в руки...
 
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