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Уже слышали о бубонной чуме? В Китае и возле границ России – вспышки смертельной болезни
Источник материала: KYKY>
5 июня власти городского округа Баян-Нур – это китайский автономный район, граничащий с Монголией и Россией, –
Меры по безопасности в Баян-Нуре останутся усиленными до конца 2021 года. Местным жителям запретили охоту на сурков и других грызунов, употребление их в пищу. Жителей обязали сообщать о больных или мертвых животных. Также власти придется уведомлять о внезапных смертях людей или пациентах с высокой температурой.
А в Западной Монголии – монгольском регионе, граничащем с российской Республикой Алтай, –
Но несмотря на то, что вспышки близки к российской границе, инфекционисты считают, что чума в Россию не попадет. Эксперты уверяют: болезнь не получит широкого распространения, если всех больных изолируют, а после они пройдут терапию. Тогда бубонная чума не начнет передаваться от человека к человеку. Не переживать призвали и в Улан-Баторе. Там рассказали, что монгольские власти приняли все меры, чтобы не допустить проникновения чумы в соседние регионы и страны.
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5 июня власти городского округа Баян-Нур – это китайский автономный район, граничащий с Монголией и Россией, – ввели третий уровень опасности из-за вспышки...
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