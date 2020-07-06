Уже слышали о бубонной чуме? В Китае и возле границ России – вспышки смертельной болезни

Источник материала: KYKY

5 июня власти городского округа Баян-Нур – это китайский автономный район, граничащий с Монголией и Россией, – ввели третий уровень опасности из-за вспышки бубонной чумы. Это произошло после того, как в этом месте выявили первый случай заражения чумой у китайца. Смертельно опасную инфекцию обнаружили у скотовода, сейчас он в больнице.

Меры по безопасности в Баян-Нуре останутся усиленными до конца 2021 года. Местным жителям запретили охоту на сурков и других грызунов, употребление их в пищу. Жителей обязали сообщать о больных или мертвых животных. Также власти придется уведомлять о внезапных смертях людей или пациентах с высокой температурой.

А в Западной Монголии – монгольском регионе, граничащем с российской Республикой Алтай, – подтвердили два эпизода бубонной чумы. В больницу положили двоих человек – мужчину и женщину (говорили, что пациентка в критическом состоянии). Город Ховд, где нашли больных, закрыли для въезда и выезда.

Но несмотря на то, что вспышки близки к российской границе, инфекционисты считают, что чума в Россию не попадет. Эксперты уверяют: болезнь не получит широкого распространения, если всех больных изолируют, а после они пройдут терапию. Тогда бубонная чума не начнет передаваться от человека к человеку. Не переживать призвали и в Улан-Баторе. Там рассказали, что монгольские власти приняли все меры, чтобы не допустить проникновения чумы в соседние регионы и страны.