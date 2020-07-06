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За прошедшие выходные более 230 водителей попались пьяными за рулем
Источник материала: БTЕще 600 человек совершили поездку, не имея при этом права на вождение. А еще последние несколько дней ГАИ зафиксировала 24 учетных ДТП, в которых 1 человек погиб и почти 30 получили ранения.
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Еще 600 человек совершили поездку, не имея при этом права на вождение. А еще последние несколько дней ГАИ зафиксировала 24 учетных ДТП, в которых 1 человек погиб и...
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