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Минский ресторатор Прокопьев покидает Беларусь и уже продал все свои заведения
Источник материала: KYKY>
Известный минский ресторатор Вадим Прокопьев уезжает из Беларуси. Он уже продал доли во всех своих заведениях,
Обновляется.
Обложка: Коноплев+Лейдик.
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Известный минский ресторатор Вадим Прокопьев уезжает из Беларуси. Он уже продал доли во всех своих заведениях, рассказал он в интервью relax.by. Обновляется. Обложка:...
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