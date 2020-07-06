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Минский ресторатор Прокопьев покидает Беларусь и уже продал все свои заведения

06.07.2020 17:54 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Известный минский ресторатор Вадим Прокопьев уезжает из Беларуси. Он уже продал доли во всех своих заведениях, рассказал он в интервью relax.by.

Обновляется.

Обложка: Коноплев+Лейдик.

 
 
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Известный минский ресторатор Вадим Прокопьев уезжает из Беларуси. Он уже продал доли во всех своих заведениях, рассказал он в интервью relax.by. Обновляется. Обложка:...
 
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