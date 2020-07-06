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Очевидцы спасли мужчину на пожаре в Полоцке

06.07.2020 19:52 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

ЧП произошло вчера в одной из квартир на улице Дзержинского в райцентре. Когда спасатели прибыли к месту вызова, наблюдалось сильное задымление в подъезде девятиэтажного дома. Как стало известно, случайный свидетель вызвался помочь погорельцам: он увидел человека в окне горящей квартиры. Поднялся на нужный этаж, там ему на помощь пришел сосед хозяина горящей квартиры. Вместе с помощью топора они взломали закрытую дверь. В комнате на полу лежал мужчина, как оказалось позже, он был пьян. Его вынесли на свежий воздух и передали медикам. С предварительным диагнозом «отравление продуктами горения, ожоги верхних дыхательных путей» пострадавшего отвезли в больницу. Среди рассматриваемых версий – неосторожность при курении.

 
 
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ЧП произошло вчера в одной из квартир на улице Дзержинского в райцентре. Когда спасатели прибыли к месту вызова, наблюдалось сильное задымление в подъезде...
 
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