С костылем и без одежды: новое селфи Мадонны разделило поклонников

Источник материала: Tut.by

61-летняя Мадонна — мастер провокационных снимков. Звезда нередко делится с поклонниками снимками в нижнем белье, которые вызывают у общественности самую разную реакцию. Вот и вчера певица опубликовала в Instagram новый горячий кадр — на нем Мадонна позирует топлес, прикрывая грудь руками. Из одежды на ней надеты лишь шляпа и трусы, пишет spletnik.

— У каждого есть костыль, — прокомментировала фото звезда.

На снимке она действительно опирается на костыль. Еще весной звезда перенесла операцию на колене — ей удалили хрящ. А потом она долгое время восстанавливалась и передвигалась при помощи костылей. До конца звезда пока так и не поправилась.

Мнения поклонников певицы относительно ее нового снимка в очередной раз разделились. В то время как некоторые попытались ее пристыдить и призвали к тому, чтобы она немедленно надела одежду, другие назвали ее королевой и восхитились ее смелостью и фигурой. Вот что писали ей фанаты:

— У нее тело лучше, чем у большинства женщин. Я знаю, что она получит в ответ много хейта. Мадонна, выглядишь потрясающе!

— От этой фотографии у меня перехватило дыхание!

— Вы знаете, что все эти годы наделяете женщин силами делать то, что они хотят? Вы великолепны!