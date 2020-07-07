ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

С костылем и без одежды: новое селфи Мадонны разделило поклонников

07.07.2020 10:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

61-летняя Мадонна — мастер провокационных снимков. Звезда нередко делится с поклонниками снимками в нижнем белье, которые вызывают у общественности самую разную реакцию. Вот и вчера певица опубликовала в Instagram новый горячий кадр — на нем Мадонна позирует топлес, прикрывая грудь руками. Из одежды на ней надеты лишь шляпа и трусы, пишет spletnik.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Madonna (@madonna) 6 Июл 2020 в 7:10 PDT

— У каждого есть костыль, — прокомментировала фото звезда.

На снимке она действительно опирается на костыль. Еще весной звезда перенесла операцию на колене — ей удалили хрящ. А потом она долгое время восстанавливалась и передвигалась при помощи костылей. До конца звезда пока так и не поправилась.

Мнения поклонников певицы относительно ее нового снимка в очередной раз разделились. В то время как некоторые попытались ее пристыдить и призвали к тому, чтобы она немедленно надела одежду, другие назвали ее королевой и восхитились ее смелостью и фигурой. Вот что писали ей фанаты:

— У нее тело лучше, чем у большинства женщин. Я знаю, что она получит в ответ много хейта. Мадонна, выглядишь потрясающе!

— От этой фотографии у меня перехватило дыхание!

— Вы знаете, что все эти годы наделяете женщин силами делать то, что они хотят? Вы великолепны!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
61-летняя Мадонна - мастер провокационных снимков.
 
Новости дня
Новости разные
 
Tesla выпустила в продажу красные шорты, товар раскупили за несколько часов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.07.2020
Mir24.TV Belarus
Mlife
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика