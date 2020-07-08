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В Минске завершается модернизация крупнейшего центра кардиологии
08.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В столице Беларуси завершается модернизация крупнейшего центра кардиологии. Сегодня его посетил вице-премьер Игорь Петришенко, передает «МИР 24».
Работы подходят к концу. Капитально отремонтированы две операционные, идет установка современного оборудования. Первых пациентов обновленный комплекс примет уже в августе. Кроме того, вскоре там начнут делать самые сложные операции на сердце, в том числе без вскрытия грудной клетки.
«Для этого необходимо соответствующее оборудование, соответствующие архитектурные решения. Вот сегодня это воплощается в новом здании. Это будет перспектива на многие годы для нашего центра», – отметил директор республиканского научно-практического центра «Кардиология» Александр Мрочек.
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Капитально отремонтированы две операционные, идет установка современного оборудования. Новые возможности клиники позволят нарастить экспорт медицинских услуг.
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