В Минске завершается модернизация крупнейшего центра кардиологии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В столице Беларуси завершается модернизация крупнейшего центра кардиологии. Сегодня его посетил вице-премьер Игорь Петришенко, передает «МИР 24».

Работы подходят к концу. Капитально отремонтированы две операционные, идет установка современного оборудования. Первых пациентов обновленный комплекс примет уже в августе. Кроме того, вскоре там начнут делать самые сложные операции на сердце, в том числе без вскрытия грудной клетки.

«Для этого необходимо соответствующее оборудование, соответствующие архитектурные решения. Вот сегодня это воплощается в новом здании. Это будет перспектива на многие годы для нашего центра», – отметил директор республиканского научно-практического центра «Кардиология» Александр Мрочек.



«Мы также корректируем систему подготовки наших студентов, выпускников медицинских вузов, чтобы это была действительно практико-ориентированная подготовка. И те изменения, которые вносятся в законодательство – введение института резидентуры, специалисту-кардиологу нужен более длительный период подготовки», – сказал Петришенко.



Новые возможности клиники позволят нарастить экспорт медицинских услуг. В прошлом году они принесли около двух миллионов долларов.