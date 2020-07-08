ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Минске завершается модернизация крупнейшего центра кардиологии

08.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В столице Беларуси завершается модернизация крупнейшего центра кардиологии. Сегодня его посетил вице-премьер Игорь Петришенко, передает «МИР 24».

Работы подходят к концу. Капитально отремонтированы две операционные, идет установка современного оборудования. Первых пациентов обновленный комплекс примет уже в августе. Кроме того, вскоре там начнут делать самые сложные операции на сердце, в том числе без вскрытия грудной клетки.

«Для этого необходимо соответствующее оборудование, соответствующие архитектурные решения. Вот сегодня это воплощается в новом здании. Это будет перспектива на многие годы для нашего центра», – отметил директор республиканского научно-практического центра «Кардиология» Александр Мрочек.

«Мы также корректируем систему подготовки наших студентов, выпускников медицинских вузов, чтобы это была действительно практико-ориентированная подготовка. И те изменения, которые вносятся в законодательство – введение института резидентуры, специалисту-кардиологу нужен более длительный период подготовки», – сказал Петришенко.

Новые возможности клиники позволят нарастить экспорт медицинских услуг. В прошлом году они принесли около двух миллионов долларов.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Капитально отремонтированы две операционные, идет установка современного оборудования. Новые возможности клиники позволят нарастить экспорт медицинских услуг.
 
Новости дня
Новости разные
 
Уровень бедности снизился в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Mlife
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
08.07.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика