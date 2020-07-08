Выявлены нарушения при пользовании недрами в Кобринском районе

Источник материала: Кобринский вестник





Комитет госконтроля Брестской области выявил нарушения экологического и земельного законодательства при пользовании недрами

Комитет государственного контроля Брестской области проверил законность и эффективность использования земель, предоставленных юридическим лицам для добычи полезных ископаемых. В ходе проведения контрольно-аналитических мероприятий выявлены нарушения экологического и земельного законодательства при пользовании недрами.

Установлены случаи самовольного занятия земельных участков и незаконной добычи на них песка, песчано-гравийной смеси, глины и торфа, а также многочисленные факты несанкционированного размещения отходов в карьерах и на прилегающих к ним территориях.

Так, госконтролеры обследовали земельные участки, предоставленные во временное пользование ООО «Эледи-Групп», ОАО «Брестский КСМ», РУП «Бреставтодор», ОАО «Торфобрикетный завод «Гатча-Осовский» для разработки карьеров. Выяснилось, что без соответствующих решений Брестского облисполкома работы по добыче полезных ископаемых проводились за пределами отведенных земельных участков. Площадь самовольно занятых земель составила 3,62 га.

Незаконная добыча полезных ископаемых ООО «Эледи-Групп» и РУП «Бреставтодор» привела к уничтожению лесной подстилки и живого напочвенного покрова на площади 1,32 га. Работники ОАО «Брестский КСМ» и ОАО «Торфобрикетный завод «Гатча-Осовский» сняли плодородный слой почвы и растительный грунт на площади 2,3 га.

Установлены факты самовольной добычи песка на земельных участках, находящихся в постоянном пользовании ОАО «Беловежский», ГЛХУ «Малоритский лесхоз» и ГОЛХУ «Кобринский опытный лесхоз». Следует отметить, что райисполкомы не принимали решений о предоставлении этих земельных участков для разработки внутрихозяйственных карьеров.

Несанкционированные свалки выявлены на земельных участках, находящихся в пользовании ОАО «Каменецкий райагросервис», ОАО «Агро-Пелище», ОАО «Беловежский», ГЛХУ «Малоритский лесхоз», КУП «Брестоблдорстрой», ОАО «Стригово», ОАО «Дружба народов» и КУМПП ЖКХ «Кобринское ЖКХ».

Комитет госконтроля Брестской области направил землепользователям и райисполкомам рекомендации по устранению выявленных нарушений.

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