В Слуцке машина сбила 7-летнего мальчика

Источник материала: Слуцк Город





ДТП произошло в субботу, 4 июля, в районе медколледжа. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Около 17:00 23-летний водитель «Опель Вектра» в Слуцке на пересечении ул. Виленской и Тройчанской совершил наезд на 7-летнего велосипедиста, который, по предварительной информации, пересекал проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован.