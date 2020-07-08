ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Слуцке машина сбила 7-летнего мальчика

08.07.2020 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

В Слуцке машина сбила 7-летнего мальчика

ДТП произошло в субботу, 4 июля, в районе медколледжа. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Около 17:00 23-летний водитель «Опель Вектра» в Слуцке на пересечении ул. Виленской и Тройчанской совершил наезд на 7-летнего велосипедиста, который, по предварительной информации, пересекал проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП произошло в субботу, 4 июля, в районе медколледжа. Об этом сообщает пресс-служба МВД. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был...
 
Новости дня
Новости разные
 
Утонул двукратный чемпион мира из Австралии. Он нес флаг на Олимпиаде в Сочи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Міёрскія навіны
Mlife
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика