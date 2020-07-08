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В Слуцке машина сбила 7-летнего мальчика
08.07.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
ДТП произошло в субботу, 4 июля, в районе медколледжа. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Около 17:00 23-летний водитель «Опель Вектра» в Слуцке на пересечении ул. Виленской и Тройчанской совершил наезд на 7-летнего велосипедиста, который, по предварительной информации, пересекал проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован.
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ДТП произошло в субботу, 4 июля, в районе медколледжа. Об этом сообщает пресс-служба МВД. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был...
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