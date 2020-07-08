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Вечер Дня Независимости под дождём. Фото
08.07.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Это был самый дождливый за последние годы День Независимости. Лило весь вечер, то усиливаясь, то ненадолго ослабевая. Несмотря на это, с 8 часов вечера на ступенях Слуцкого ГДК начался запланированный концерт. Сразу стали приходить люди, и ко времени салюта их становилось всё больше.
Да, по сравнению с другими городскими праздниками было не многолюдно. Сыграла роль так называемая эпидемиологическая ситуация и, конечно, погода. Точнее, непогода.
Фейерверк и вовсе начался с фальстарта на несколько слабых залпов. Одни зрители подумали, что это и есть всё пиротехническое шоу; другие предположили, что из-за дождя могло закоротить электровоспламенители. Вскоре фейерверк продолжился - чуть раньше запланированных 23:00.
И всё же, есть свой колорит в празднике под дождём. Просто посмотрите.
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Это был самый дождливый за последние годы День Независимости. Лило весь вечер, то усиливаясь, то ненадолго ослабевая. Несмотря на это, с 8 часов вечера на ступенях...
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