ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Вечер Дня Независимости под дождём. Фото

08.07.2020 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Это был самый дождливый за последние годы День Независимости. Лило весь вечер, то усиливаясь, то ненадолго ослабевая. Несмотря на это, с 8 часов вечера на ступенях Слуцкого ГДК начался запланированный концерт. Сразу стали приходить люди, и ко времени салюта их становилось всё больше.

Да, по сравнению с другими городскими праздниками было не многолюдно. Сыграла роль так называемая эпидемиологическая ситуация и, конечно, погода. Точнее, непогода.

Фейерверк и вовсе начался с фальстарта на несколько слабых залпов. Одни зрители подумали, что это и есть всё пиротехническое шоу; другие предположили, что из-за дождя могло закоротить электровоспламенители. Вскоре фейерверк продолжился - чуть раньше запланированных 23:00.

И всё же, есть свой колорит в празднике под дождём. Просто посмотрите.

Вечер Дня Независимости под дождём. Фото

Вечер Дня Независимости под дождём. Фото

Вечер Дня Независимости под дождём. Фото

Вечер Дня Независимости под дождём. Фото

Вечер Дня Независимости под дождём. Фото

Вечер Дня Независимости под дождём. Фото

Вечер Дня Независимости под дождём. Фото

Вечер Дня Независимости под дождём. Фото

Вечер Дня Независимости под дождём. Фото

Вечер Дня Независимости под дождём. Фото

Вечер Дня Независимости под дождём. Фото

Вечер Дня Независимости под дождём. Фото

Вечер Дня Независимости под дождём. Фото

Вечер Дня Независимости под дождём. Фото

Вечер Дня Независимости под дождём. Фото

Вечер Дня Независимости под дождём. Фото

Вечер Дня Независимости под дождём. Фото

Вечер Дня Независимости под дождём. Фото

Вечер Дня Независимости под дождём. Фото

Вечер Дня Независимости под дождём. Фото

Вечер Дня Независимости под дождём. Фото

Вечер Дня Независимости под дождём. Фото

Вечер Дня Независимости под дождём. Фото

Вечер Дня Независимости под дождём. Фото

Вечер Дня Независимости под дождём. Фото

Вечер Дня Независимости под дождём. Фото

Вечер Дня Независимости под дождём. Фото


Владислав Слуцкий
Slutsk-Gorod.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это был самый дождливый за последние годы День Независимости. Лило весь вечер, то усиливаясь, то ненадолго ослабевая. Несмотря на это, с 8 часов вечера на ступенях...
 
Новости дня
Новости разные
 
Утонул двукратный чемпион мира из Австралии. Он нес флаг на Олимпиаде в Сочи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Міёрскія навіны
Mlife
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика