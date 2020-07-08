|
Не хочешь пострадать – поспеши добровольно сдать!
08.07.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
МВД Республики Беларусь напоминает: лица, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства освобождаются от ответственности.
О желании добровольно сдать, а также фактах незаконного хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств вы можете сообщить по телефону горячей линии УВД 8-0222-295-710, Горецкий РОВД 8 02233 5-88-63 либо по телефону 102. Конфиденциальность гарантируется.
Сделаем свою жизнь безопаснее!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МВД Республики Беларусь напоминает: лица, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства освобождаются от ответственности. О...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)