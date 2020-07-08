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Не хочешь пострадать – поспеши добровольно сдать!

08.07.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


Не хочешь пострадать – поспеши добровольно сдать!

МВД Республики Беларусь напоминает: лица, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства освобождаются от ответственности.

О желании добровольно сдать, а также фактах незаконного хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств вы можете сообщить по телефону горячей линии УВД 8-0222-295-710, Горецкий РОВД 8 02233 5-88-63 либо по телефону 102. Конфиденциальность гарантируется.

Сделаем свою жизнь безопаснее!


 
 
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МВД Республики Беларусь напоминает: лица, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства освобождаются от ответственности. О...
 
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