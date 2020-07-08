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Тихий шорох уходящих шагов... Брестский академический театр драмы покажет спектакль-сон

08.07.2020 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский академический театр драмы (БАТД) 8 июля представит зрителям премьеру спектакля "Тихий шорох уходящих шагов", сообщили корреспонденту БЕЛТА в театре.

Тихий шорох уходящих шагов... Брестский академический театр драмы покажет спектакль-сон

Спектакль-сон по пьесе молодого белорусского драматурга Дмитрия Богославского поставил режиссер Денис Федоров. В основе сюжета - сокровенные переживания человека, столкнувшегося с потерей члена семьи. "На мой взгляд, современная драматургия обязательно должна быть представлена в театре. Пьеса "Тихий шорох уходящих шагов" затрагивает проблемы нашего общества. Например, поднимается тема семьи и взаимодействия поколений, противопоставления материальных и духовных ценностей. Показаны внутренние и внешние конфликты человека", - рассказал Денис Федоров.

Тихий шорох уходящих шагов... Брестский академический театр драмы покажет спектакль-сон

Со своими чувствами и мыслями главный герой спектакля-сна попытается разобраться, путаясь в клубке воспоминаний, реальности и смутных видений. Постановка рассчитана на зрителей старше 18 лет.

В премьере БАТД задействованы и молодые актеры театра, и уже опытные мастера сцены. Художник-постановщик - Николай Полторака. Над образами артистов трудилась художник по костюмам Татьяна Корвякова. Денис Федоров также работал над музыкальным оформлением спектакля.

Брестский академический театр драмы 5 июля возобновил показ постановок после продолжительного перерыва. До конца июля он будет работать в привычном формате, затем труппа уйдет в отпуск. "Вернемся к работе ближе к сентябрю и будем готовиться к открытию нового сезона. Совсем недавно начались репетиции спектакля "Олеся" по повести русского писателя Александра Куприна. Постановка и инсценировка нашего главного режиссера Тимофея Ильевского", - отметила помощник художественного руководителя театра Олеся Бурдина.

 
 
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  Брестский академический театр драмы (БАТД) 8 июля представит зрителям премьеру спектакля "Тихий шорох уходящих шагов", сообщили корреспонденту БЕЛТА в театре. ...
 
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