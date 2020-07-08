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В Солигорском районе перевернулся легковой автомобиль — пострадала 15-летняя школьница.
08.07.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
24 июня 2020 18:17 2184
В Солигорском районе перевернулся легковой автомобиль — пострадала 15-летняя школьница
В ГАИ Минской области сообщили о ДТП, которое случилось 23 июня около часа ночи на автодороге Зажевичи — Березовка вблизи деревни Березовка Солигорского района. Водитель автомобиля Renault Megane на закруглении дороги вправо не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет, машина опрокинулась.
Корреспонденту
За управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим ТС, а равно за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, предусмотрен штраф в размере от 5 до 20 базовых величин. Те же действия, совершенные повторно в течение года, влекут наложение штрафа от 20 до 50 базовых величин или административный арест (статья 18.19 КоАП), напомнили в ГАИ.
Источник:
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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24 июня 2020 18:17 2184 В Солигорском районе перевернулся легковой автомобиль...
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