В Солигорском районе перевернулся легковой автомобиль — пострадала 15-летняя школьница.

Корреспонденту sb.by об этом рассказала старший инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Минского облисполкома Ирина Сапунова:



— Водитель 2001 года рождения в ночное время двигался на Renault Megane по автодороге Зажевичи — Березовка и недалеко от Березовки на закруглении дороги вправо не справился с управлением, в результате чего машина съехала в левый по ходу движения кювет и опрокинулась. В ДТП пострадала девочка 2005 года рождения, ехавшая на переднем пассажирском сидении. Она госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом шеи и переломом поперечного отростка грудного позвонка. Установлено, что девятиклассница была пристегнута ремнем безопасности, что уберегло ее от более серьезных травм. Сам водитель, который также ехал пристегнутым, не пострадал. Он был трезв.



По факту аварии проводится проверка.



В УГАИ УВД Минского облисполкома добавили, что у водителя нет права управления легковыми авто. У молодого человека есть лишь категории «С» и «АМ», которые он, кстати, получил только в мае текущего года.

