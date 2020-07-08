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В Солигорском районе перевернулся легковой автомобиль — пострадала 15-летняя школьница.

08.07.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


24 июня 2020 18:17 2184

В Солигорском районе перевернулся легковой автомобиль — пострадала 15-летняя школьница

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: SB.BY

В ГАИ Минской области сообщили о ДТП, которое случилось 23 июня около часа ночи на автодороге Зажевичи — Березовка вблизи деревни Березовка Солигорского района. Водитель автомобиля Renault Megane на закруглении дороги вправо не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет, машина опрокинулась.

В Солигорском районе перевернулся легковой автомобиль — пострадала 15-летняя школьница.

Корреспонденту sb.by об этом рассказала старший инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Минского облисполкома Ирина Сапунова:

— Водитель 2001 года рождения в ночное время двигался на Renault Megane по автодороге Зажевичи — Березовка и недалеко от Березовки на закруглении дороги вправо не справился с управлением, в результате чего машина съехала в левый по ходу движения кювет и опрокинулась. В ДТП пострадала девочка 2005 года рождения, ехавшая на переднем пассажирском сидении. Она госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом шеи и переломом поперечного отростка грудного позвонка. Установлено, что девятиклассница была пристегнута ремнем безопасности, что уберегло ее от более серьезных травм. Сам водитель, который также ехал пристегнутым, не пострадал. Он был трезв.

По факту аварии проводится проверка.

В УГАИ УВД Минского облисполкома добавили, что у водителя нет права управления легковыми авто. У молодого человека есть лишь категории «С» и «АМ», которые он, кстати, получил только в мае текущего года.

В Солигорском районе перевернулся легковой автомобиль — пострадала 15-летняя школьница.
В Солигорском районе перевернулся легковой автомобиль — пострадала 15-летняя школьница.

За управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим ТС, а равно за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, предусмотрен штраф в размере от 5 до 20 базовых величин. Те же действия, совершенные повторно в течение года, влекут наложение штрафа от 20 до 50 базовых величин или административный арест (статья 18.19 КоАП), напомнили в ГАИ.

Источник: sb.by

©Информационный отдел
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24 июня 2020 18:17 2184 В Солигорском районе перевернулся легковой автомобиль...
 
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