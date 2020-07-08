В Сети показали разницу между двумя поколениями всего в одном жесте. Вот он

Источник материала: Tut.by

Пользователь TikTok под ником @guesswho_718 снял видео, свидетельствующее, что взрослые и современные дети по-разному показывают жест «говорю по телефону». Это заставило многих взрослых почувствовать себя «доисторическими», пишет BuzzFeed .

Например, вот как показывают этот жест взрослые, выросшие до начала 2000-х — словно говоря по телефонной трубке.





А вот как это показывает «новое поколение» — поднося ладонь к уху, словно говоря по смартфону.









Всего за пять часов видео набрало более 800 000 просмотров, и многие взрослые потрясены.

В частности, они поняли, что их дети даже не понимают, что значит «повесить трубку» или что стекло машины можно опускать вручную. Причем многие попросили своих детей показать этот жест, и они тоже поднесли раскрытую ладонь к уху.