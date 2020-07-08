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На минский концерт «Би-2» продаются VIP-билеты. Сколько они стоят и в чем их фишка?

08.07.2020 12:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В продаже появились билеты в VIP-ложи с местами повышенной комфортности на концерт группы «Би-2», который пройдет на стадионе «Динамо» 12 сентября. Сколько они стоят и в чем их фишка?


Фото предоставлено организаторами

Концерт «Би-2» пройдет в Минске в День города. Помимо билетов на танцпол и трибуну, в продажу поступили квитки на места повышенной комфортности. Обладатели таких билетов смогут избежать очередей на входе: в VIP-ложи ведут отдельные входы, для гостей будут доступны отдельные гардероб и уборные, а таже прекрасный обзор всей площадки. VIP-ложа — это закрытое помещение, что позволи сохранять социальную дистанцию, если эпидемиологическая ситуация к сентябрю не улучшится.

Организатор концерта Александр Косач объясняет, почему появилась потребность в таких билетах:

— Фактически, в продаже уже нет билетов на трибуны с хорошим видом на сцену, они закончились. Поэтому мы даем нашим зрителям такую опцию, как места повышенной комфортности. В продаже будет около тысячи VIP-билетов, их стоимость — 150 рублей.

Организаторы анонсируют, что ближе к дате концерта также будет продаваться лимитированная серия групповых билетов в VIP-ложи с кейтерингом: в стоимость сразу же будет включены еда и напитки.

Организаторы рассчитывают, что 12 сентября столичный стадион «Динамо» примет рекордное количество зрителей на концертном шоу группы «Би-2» Newbest. Ожидается, что площадка соберет более 35 000 человек, и большая часть билетов уже раскуплена. На концерте прозвучат как новые хиты группы из альбома «Горизонт событий», так и главные песни группы всех времен.

Концерт «Би-2» в Минске

Когда: 12 сентября, 18.00
Где: стадион «Динамо»
Сколько: VIP-билет — 150 рублей (обычные — от 37 рублей)

Купить билет

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Теги: Минск
 
 
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