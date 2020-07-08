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В Польше произошло землетрясение магнитудой 5,1

08.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Польше произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло сегодня на территории Польши, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, эпицентр находился в 60 км к юго-востоку от польского города Зелена-Гура (население 119 тыс. человек) и в 208 км от чешской Праги (население 1,2 млн).

Вскоре после землетрясения произошел еще один подземный толчок магнитудой 3,5. Его очаг залегал на глубине 12 км, эпицентр находился в 66 км к северо-западу от польского Вроцлава (население около 640 тыс. человек).

Данных о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступало.

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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло сегодня на территории Польши, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Очаг землетрясения залегал на...
 
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