Президент подписал распоряжение о строительстве общежитий для ряда государственных вузов

Источник материала: Полесская правда



Распоряжением Главы государства от 2 июля 2020 г. № 121рп предусмотрено строительство общежитий для ряда государственных учреждений высшего образования в 2020-2024 гг.:

на 1030 мест для Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (530 мест) и Белорусского государственного медицинского университета (500 мест);

на 1030 мест для Белорусского национального технического университета;

на 1030 мест для Белорусского государственного технологического университета;

на 700 мест для Белорусского государственного университета физической культуры.

Кроме того, на 2021-2024 гг. запланировано строительство объекта «Учебный корпус практико-ориентированного обучения» на 1000 мест УО «Белорусский государственный медицинский университет».

Документом определены генеральные проектные и подрядные организации по строительству данных объектов, а также порядок предоставления и погашения кредитов на указанные цели.

Контролировать выполнение распоряжения будет Комитет государственного контроля.