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Президент подписал распоряжение о строительстве общежитий для ряда государственных вузов

08.07.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Президент подписал распоряжение о строительстве общежитий для ряда государственных вузов
Распоряжением Главы государства от 2 июля 2020 г. № 121рп предусмотрено строительство общежитий для ряда государственных учреждений высшего образования в 2020-2024 гг.:

  • на 1030 мест для Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (530 мест) и Белорусского государственного медицинского университета (500 мест);
  • на 1030 мест для Белорусского национального технического университета;
  • на 1030 мест для Белорусского государственного технологического университета;
  • на 700 мест для Белорусского государственного университета физической культуры.

Кроме того, на 2021-2024 гг. запланировано строительство объекта «Учебный корпус практико-ориентированного обучения» на 1000 мест УО «Белорусский государственный медицинский университет».

Документом определены генеральные проектные и подрядные организации по строительству данных объектов, а также порядок предоставления и погашения кредитов на указанные цели.

Контролировать выполнение распоряжения будет Комитет государственного контроля.

 

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь

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