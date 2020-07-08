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Президент подписал распоряжение о строительстве общежитий для ряда государственных вузов
08.07.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Кроме того, на 2021-2024 гг. запланировано строительство объекта «Учебный корпус практико-ориентированного обучения» на 1000 мест УО «Белорусский государственный медицинский университет».
Документом определены генеральные проектные и подрядные организации по строительству данных объектов, а также порядок предоставления и погашения кредитов на указанные цели.
Контролировать выполнение распоряжения будет Комитет государственного контроля.
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