Внешность «разогретого» седана Hyundai Elantra N Line засвечена до премьеры

Источник материала: Tut.by

Компания Hyundai опубликовала официальные рендеры будущего седана Elantra N Line, который до этого красовался на фирменных снимках в камуфляже.





На новых изображениях можно практически полностью разглядеть экстерьер «разогретой» модификации Elantra. Версия N Line получит более выразительное оформление передка с новым рисунком «каскадной» решетки радиатора и бампером с измененной конфигурацией воздухозаборников, сзади появится элемент диффузора со сдвоенным хромированным выхлопом и небольшой спойлер на багажной двери, из прочих примет — новые 18-дюймовые колесные диски.





Официальных данных о силовой установке Elantra N Line по-прежнему нет. Ранее в Hyundai сообщали, что под капотом расположится турбодвигатель — по неподтвержденной информации, это будет 201-сильная бензиновая «четверка» объемом 1,6 л, в пару которой предложат 6-ступенчатую «механику» или 7-ступенчатый «робот».





Дебют Elantra N Line ожидается в ближайшее время. Следом в гамме новой Elantra может появиться и еще более мощная «заряженная» N-версия.