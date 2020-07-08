Мужчина в Волковысском районе получил ожоги при тушении пожара

Источник материала: Новости Волковыска

5 июля в 21.33 в ЦОУ Волковысского РОЧС от соседа поступило сообщение о пожаре в деревне Дрогичаны.

По прибытии к месту вызова спасателей обнаружено открытое горение жилого дома.

Хозяин, 1960 года рождения, проживал в доме один. На момент пожара находился в доме, покинул его самостоятельно.

При самостоятельном тушении пожара хозяин дома получил ожоги II степени обеих рук и спины (20%) тела. Госпитализирован в райбольницу.

В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие деревянной части дома, повреждены стены, имущество в доме.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожность при курении хозяина дома.

Соблюдайте правила безопасности. Курите на улице. Если вы все же курите в доме, делайте это безопасно. Окурки и использованные спички складывайте в несгораемую емкость, наполненную водой. Ни в коем случае не бросайте непогашенные сигареты на пол и не курите в постели. Чтобы вовремя обнаружить возгорание, избежать пожара, установите в доме автономный пожарный извещатель. Почему-то каждый из нас привык, что к нам кто-то придет, подскажет, научит и сделает нашу жизнь безопасной. Никто не хочет этого сделать сам, пока не столкнется с бедой. Не стоит ждать, ведь неизвестно, какая и где опасность вас поджидает. Соблюдать элементарные правила безопасности несложно, важно, что этим вы сохраните самое главное, что есть у человека – здоровье, жизнь и имущество.

Фото Волковысский РОЧС























