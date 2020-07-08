Источник материала: Новости Волковыска

Цементные заводы, входящие в холдинг «Белорусская цементная компания» (БЦК) за январь-май 2020 г произвели более 1,8 млн тонн цемента, что на 82,8 тыс тонн больше, чем за аналогичный период 2019 г (темп роста – 104,7%), а темп роста его реализации на внутреннем рынке составил 112,1%.

Данная статистика свидетельствует о возросшем на внутреннем рынке интересе к продукции именно Белорусской цементной компании, то есть отечественного производителя, сообщает пресс-служба Министерства архитектуры и строительства.

Так, за пять месяцев 2020 г ОАО «Белорусский цементный завод» (г. Костюковичи, Могилевская область) на 5,5% увеличил производство цемента по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Предприятием произведено 661,7 тыс т цемента, что на 34,7 тыс т больше прошлогоднего уровня. Потребителям за текущий период отгружено 656,6 тыс т цемента (+3,6% к уровню прошлого года). Объем поставок на внутренний рынок составил 407,8 тыс т (темп роста – 113,8%).

В ОАО «Красносельскстройматериалы» (Гродненская область) темп роста объемов производства за январь-май составил 116,1% (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Всего за пять месяца этого года реализовано 568,3 тыс т цемента, темп роста составил 100,2%.

ОАО «Кричевцементношифер» (Могилевская область) за пять месяцев увеличило объем производства на 5,5%. За этот период потребителям отгрузили более 465 тыс. тонн цемента, темп роста продаж цемента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 109,6%.

Как сообщили в Минстройархитектуры, холдинг БЦК также продолжает оптимизацию логистики и расширение товаропроводящей сети. Холдингом заключены договоры с крупными торговыми сетями и гипермаркетами: «ОМА», «Идея дома», «Леруа Мерлен», продолжается работа с РУП «Белпочта» и гособъединением «Белоруснефть».

«В павильонах на АЗС есть возможность приобрести цемент в нужном количестве и подходящей таре: мешках по 15 и 25 килограмм. За январь-май уже реализовано более 7,25 тыс т цемента (за аналогичный период прошлого года – 5,22 тыс т). Всего на АЗС «Белоруснефть» компания планирует продать не менее 18 тыс т цемента (в 2019 г – 15,9 тыс т). Не менее популярна и услуга по продаже цемента и другой продукции предприятий холдинга через отделения почтовой связи. Сегодня достаточно лишь заказать «на почте» цемент, блоки, плитку, другие товары и в условленный срок все будет доставлено прямо к заказчику. В планах БЦК – продать в 2020 г через отделения РУП «Белпочта» не менее 4 тыс т цемента. Реализация за январь-май составила 446,7 т (против 231,4 т в январе-апреле 2019 г)», – говорится в сообщении.

Кроме того, на предприятиях холдинга много внимания уделяется использованию местных и альтернативных видов топлива, следствием чего является снижение использования импортных энергоносителей. Так, ОАО «Красносельскстройматериалы» в этом году реализует крупный проект по модернизации энергетического комплекса цементного завода, завершение которого снизит расходы на энергоносители за счет замещения импортного угля альтернативными видами топлива.

В этом году планируется завершить первую очередь строительства инвестиционного проекта по использованию RDF-топлива в декарбонизаторе технологической линии по производству клинкера сухим способом. Ввод ее в эксплуатацию позволит в значительной мере заместить импортный уголь топливом из отходов.

В дополнение к этому, во второй половине 2020 г планируется завершить еще один инвестпроект – строительство теплогенератора для подготовки теплоносителя при производстве сырьевой муки на цементном заводе. Целью проекта является замещение природного газа, как источника получения сушильного агента валковой мельницы-сушилки цементного сырья, на торфяную сушенку.

Холдинг «Белорусская цементная компания» создан в 2014 г, объединяет 25 предприятий, расположенных во всех регионах страны.

В состав холдинга входят: