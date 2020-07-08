﻿ 4 вещи, которые нужно покупать на размер меньше. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

4 вещи, которые нужно покупать на размер меньше

08.07.2020 13:02 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

4 вещи, которые нужно покупать на размер меньше

Оказывается, что некоторые вещи нужно покупать не по своему размеру, а даже на размер меньше, чем вы обычно носите. Рассказываем, какие это вещи и, почему так происходит.

1. Джинсы. Дело в том, что джинсовая ткань очень сильно растягивается во время носки. Поэтому при покупке они должны быть тесными. Если во время их примерки вы втягиваете живот, то это хорошо.


2. Спортивные брюки. Если на этикетке брюк в составе ткани присутствует хотя бы 5% спандекса, то они растянутся. Чем чаще вы будете их носить, тем сильнее они растянутся. 


3. Свитер из полиэстера. Дело в том, что у таких свитеров очень сильно растягиваются рукава. В итоге со временем вам приходится их подворачивать. Приобретайте такие вещи на размер меньше, иначе вы рискуете выглядеть неряшливо. 


4. Колготки. Знакомы ли вам складки от колготок в области коленей после двух стирок? Если вы сталкивались с данной проблемой, то попробуйте покупать колготки на размер меньше.  



Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оказывается, что некоторые вещи нужно покупать не по своему размеру, а даже на размер меньше, чем вы обычно носите. Рассказываем, какие это вещи и, почему так...
 
Новости дня
Новости разные
 
Обновлённую лыжероллерную трассу на Ваупшасова откроют 9 июля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Міёрскія навіны
Mlife
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика