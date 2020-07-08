4 вещи, которые нужно покупать на размер меньше

Источник материала: ОНТ

Оказывается, что некоторые вещи нужно покупать не по своему размеру, а даже на размер меньше, чем вы обычно носите. Рассказываем, какие это вещи и, почему так происходит.

1. Джинсы. Дело в том, что джинсовая ткань очень сильно растягивается во время носки. Поэтому при покупке они должны быть тесными. Если во время их примерки вы втягиваете живот, то это хорошо.





2. Спортивные брюки. Если на этикетке брюк в составе ткани присутствует хотя бы 5% спандекса, то они растянутся. Чем чаще вы будете их носить, тем сильнее они растянутся.





3. Свитер из полиэстера. Дело в том, что у таких свитеров очень сильно растягиваются рукава. В итоге со временем вам приходится их подворачивать. Приобретайте такие вещи на размер меньше, иначе вы рискуете выглядеть неряшливо.





4. Колготки. Знакомы ли вам складки от колготок в области коленей после двух стирок? Если вы сталкивались с данной проблемой, то попробуйте покупать колготки на размер меньше.









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